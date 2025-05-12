Abdulkadir Selvi'den 'Yeni Dönem' Kulisi! Silah Bırakan Terör Örgütü Yöneticileri Nereye Gidecek?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi açıklamaların ardından başlayan süreçte gelişmeler peş peşe yaşandı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı örgütte karşılık buldu. Terör örgütü PKK, bugün fesih kararını duyurarak silah bıraktığını duyurdu.

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi silah bırakma sürecinin nasıl gerçekleşeceğini kaleme aldı.

Selvi'nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"PKK’nın silah bıraktığını ve kendini feshettiğini açıklamasından sonra devletin bunu teyit etmesi gerekiyor. Silahları nereye bıraktılar, silah depolarının yerlerini gösterdiler mi? Verdikleri bilgiler doğru çıktı mı? MİT, haziran sonuna kadar silahların teslim edilip edilmediğini sahada kontrol edecek.

MİT, devlete ‘tamam’ dediği andan itibaren PKK’nın silah bırakıp kendini feshettiği kabul edilecek.

SONRAKİ SÜREÇ

Bu süreç bir al-ver süreci değil. Ancak, PKK silah bıraktıktan sonra bir demokratik dönüşüm süreci yaşanacak.

Silahların teslim alınması, sayıları 40 civarında olan ve haklarında kırmızı bülten çıkarılan PKK yöneticilerinin durumu, dağa çıkan PKK’lılar ve cezaevindeki hasta ve yaşlı mahkûmların durumu.

Bunların hepsi için kompartıman kompartıman olarak ayrı ayrı çalışmalar yapılıyor. Türkiye büyük devlet. Silah bırakma kararından sonraki mekanizmalar da planlanmış durumda.

PKK’nın silahları ne olacak? PKK’nın silahlarını bulundukları ülke yönetimi ile oluşturulan ortak mekanizma toplayacak. Suriye’deki PKK’lılar silahlarını Suriye yönetimi ile oluşturulan ortak mekanizma gözetiminde teslim edecek. PKK’nın ağırlığı Irak’ta. Bu ülkede ise Irak yönetimi ile kurulan ortak mekanizma silah bırakmayı denetleyecek. PKK’nın silah depolarını, silahların türünü tespit etmiş olacağız.

YENİ PARADİGMA

Kandil’deki üst yönetim, Türkiye’ye gelmeyecek. Ya üçüncü bir ülkeye gidecek ya da Irak içlerinde kaybolacak. Artık her yönüyle yeni bir dönem başlayacak. Paradigma değişecek. Yeni dönemin parametreleri farklı olacak.

BARIŞI İNŞA DÖNEMİ

Şimdiye kadar terörle mücadele konsepti geçerliydi, bundan sonra ise barışı inşa dönemi esas olacak. Kolay olmayacak. Ancak dünyada barış diplomasisi ile ön plana çıkan Türkiye, kendi iç barışını tahkim etmeyi de başaracak.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün konuya ilişkin, "Kongre toplandı, muhtemelen kararlarını yakın zamanda duyacağız. Ben Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu yol haritasına uygun sonuçlar içereceğini düşünüyorum" demişti.

Kaynak: Hürriyet