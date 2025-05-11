Müsavat Dervişoğlu'ndan Şanlıurfa’da Tepki Çeken Görüntüler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa'da bulunan ve sadece yaya kullanımına açık olan Balıklıgöl bölgesini makam aracıyla gezdi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil birçok üst düzey ismin ziyaret ettiği Balıklıgöl’e araçsız girilmesi gelenek haline gelirken, Dervişoğlu’nun korumalarıyla birlikte araçlı ziyaret etmesi eleştirilere neden oldu.

KORUMA ARAÇLARI DA ALANA GİRDİ

Alan, istisnai durumlarda sadece görevli araçlara izin veriliyor. Ziyaret sırasında makam aracının yanı sıra ona eşlik eden resmi koruma araçlarının da yer aldığı görüldü.

Kaynak: İHA