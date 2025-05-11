25 Kilometrelik Firar Sonunda Büyük Şok! Ehliyetini 2060'a Kadar Alamayacak

Erzurum’da başka bir otomobile çarparak polisin ihtarına uymadan hafif ticari araçla kaçan sürücü yakalandı. Daha önce 7 kaydının olduğu ortaya çıkan sürücünün ehliyetine 2060'a kadar el konuldu.

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25 Kilometrelik Firar Sonunda Büyük Şok! Ehliyetini 2060'a Kadar Alamayacak

Erzurum’da başka bir otomobile çarparak polisin ihtarına uymadan hafif ticari araçla kaçan sürücü 25 kilometrelik takip sonucunda yakalandı. Yapılan kontrol neticesinde 2.87 promil alkollü çıkan şahsın ‘Alkollü araç kullanmak’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçlarından 7 kaydının olduğu ortaya çıktı. Şahsın ehliyetin 2060 yılına kadar el konuldu.

25 Kilometrelik Firar Sonunda Büyük Şok! Ehliyetini 2060'a Kadar Alamayacak - Resim : 1

Megafonlu uyarı ve ‘dur’ ihtarına rağmen Orhan E. aracıyla Erzurum-Aşkale kara yolunda kaçışını sürdürdü. Takip sırasında polis aracı, önünde ilerleyen TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu. Ekipleri alarma geçiren Orhan E., yarım saat süren takibin ardından Aşkale Uygulama Noktasında silah doğrultularak durdurulabildi. Ters kelepçe takılarak ekip otosuna bindirilen Orhan E.'nin yapılan kontrolünde 2.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Orhan E., işlemleri için polis merkezi amirliğine götürülürken, kullandığı araç otoparka çekildi.

25 Kilometrelik Firar Sonunda Büyük Şok! Ehliyetini 2060'a Kadar Alamayacak - Resim : 2

Çeşitli suçlardan 20 kaydı bulunduğu öğrenilen Orhan E. hakkında ‘Alkollü araç kullanmak’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 7 kez işlem yapıldığı ve ehliyetine 2055 yılına kadar el konulduğu belirlendi. 8'inci kez alkollü araç sürerken yakalanan Orhan E.'nin ehliyetine el konma süresi 2060 yılına kadar uzatıldı.

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Kaynak: DHA

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