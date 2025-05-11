Türkiye'nin Vahim Tablosu: 5 Çocuktan Birinde Var

Türk Pediatri Kurumu'nun gerçekleştirdiği Türk Pediatri Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 60. kez düzenlendi. Kongrede, pediatri alanında artan zorluklar işaret edilip Türkiye genelinde çocuklarla ilgili yapılan bilimsel bir çalışmanın sonuçları tartışıldı. Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk sağlığıyla ilgili sorunların tüm dünyada olduğunu ama Türkiye'nin koşulları sebebiyle bu sorunların daha da derin olduğunu belirtti.

BESLENME BOZUKLUĞU YÜZDE 16

Prof. Dr. Kasapçopur, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişiminde hayati öneme sahip olduğu bilinen ilk 5 yaş döneminde beslenmenin kritik olduğunu vurgulayarak, ülkede beslenme bozukluğu oranının yüzde 16’ya yükseldiğini söyledi. Bu durumla mücadele edilmesi gerektiği vurgulanarak, çocukların büyük risk altında olduğu ifade edildi.

Çalışmada yer alan Prof. Dr. Fügen Çollu Çokuğraş da, 1,5 yıl önce başlatılan bu çalışmanın sonuçlarının önümüzdeki hafta yurt dışında da paylaşılacağını bildirdi. Kasapçopur, Türkiye’de 7 binin üzerinde çocuk hekiminin bulunduğunun ve kongrede hem hekimlerin hem de çocukların geleceğinin konuşulduğunun altını çizdi.

5 ÇOCUKTAN BİRİNDE BESLENME BOZUKLUĞU

Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer ise beslenme bozukluğunun yetersiz beslenme ve sağlıksız içeriklere sahip besinlerin tüketimi şeklinde iki kolunun olduğunu anlattı. Araştırmalara göre Türkiye’de her 5 çocuktan 1’inin malnütrisyon yaşadığını, bu oranın yüzde 10-15’lik kısmının ise obeziteye bağlı olduğunu söyleyen Beşer, "Bu oran ABD seviyelerinde. Özellikle deprem bölgelerinde daha da yüksek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA