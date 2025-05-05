Sağlık Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Yarın Aynı Anda Yürürlüğe Girecek! Herkesin Kaydı Değişecek

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği sisteminde milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir uygulamayı 6 Mayıs 2025 itibarıyla hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikamet adresi farklı olan vatandaşların kayıtları, otomatik olarak ikamet ettikleri ile taşınacak. Amaç, koruyucu sağlık hizmetlerini yaşanılan bölgelerde daha etkin hale getirmek.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, uygulamanın "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında başlatıldığını belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerinin herkes için erişilebilir ve sürdürülebilir hale gelmesinin hedeflendiğini vurguladı.