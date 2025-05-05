Sağlık Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Yarın Aynı Anda Yürürlüğe Girecek! Herkesin Kaydı Değişecek
Sağlık Bakanlığı'nın yarından itibaren 81 ilde aynı anda hayata geçireceği yeni uygulamanın detayları netleşti. Yeni sistemle, ikamet ettiği şehir dışında bir aile hekimine kayıtlı olan ve son 1 yılda hiçbir sağlık hizmeti almamış vatandaşların kayıtları otomatik olarak ikamet ettikleri şehre alınacak. Vatandaşlar eğer isterse 1 ay içinde eski aile hekimine e-Nabız üzerinden geri dönebilecek.
Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği sisteminde milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir uygulamayı 6 Mayıs 2025 itibarıyla hayata geçiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikamet adresi farklı olan vatandaşların kayıtları, otomatik olarak ikamet ettikleri ile taşınacak. Amaç, koruyucu sağlık hizmetlerini yaşanılan bölgelerde daha etkin hale getirmek.
Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, uygulamanın "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında başlatıldığını belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerinin herkes için erişilebilir ve sürdürülebilir hale gelmesinin hedeflendiğini vurguladı.
SON 1 YILDA DOKTORA GİTMEYENLER DİKKAT
Yeni sistemle, ikamet ettiği şehir dışında bir aile hekimine kayıtlı olan, ancak son 1 yılda bu hekimin görev yaptığı ilde hiçbir sağlık hizmeti almamış vatandaşların kayıtları otomatik olarak ikamet ettikleri şehre alınacak. Örneğin, Ankara’daki bir hekime kayıtlı olan ancak İstanbul’da ikamet eden ve bir yıl içinde Ankara’da sağlık hizmeti almayan bir vatandaşın aile hekimi kaydı İstanbul’a taşınacak.
Bu süreçte vatandaşlar, yeni adreslerine en yakın uygun aile hekimine yönlendirilecek. Atamaları ise ilgili İl Sağlık Müdürlükleri gerçekleştirecek.
1 AY İÇİNDE GERİ DÖNME HAKKI TANINACAK
Uygulama kapsamında yapılan kayıt değişikliği sonrası, vatandaşlara bir ay içinde eski aile hekimine geri dönme hakkı da tanınacak. Geri dönüş işlemi, e-Nabız veya e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Böylece sistemde esneklik sağlanarak kişisel tercihlere saygı gösterilecek.
AYNI İL İÇİNDEKİ İLÇELER DEĞİŞİKLİKTEN ETKİLENMEYECEK
Yeni sistem yalnızca farklı iller arasındaki kayıt farklılıklarını kapsıyor. Aynı il içerisinde farklı ilçelerde bulunan vatandaşlar bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Demirkol, sadece ikamet ettiği il dışında aile hekimine kayıtlı olup bir yıldır o ilde sağlık hizmeti almayan kişilerin kayıtlarının taşınacağını net bir şekilde ifade etti.
SAĞLIK BİLİNCİ YÜKSELTİLECEK
Demirkol, bu değişiklikle vatandaşların yaşadıkları yerde aile hekimlerine daha kolay ulaşarak kanser taramaları, obezite kontrolü ve kronik hastalık takibi gibi koruyucu sağlık hizmetlerinden daha etkin şekilde faydalanabileceğini söyledi. Yeni sistem sayesinde, tarama oranlarının artırılması ve toplum genelinde sağlık bilincinin yükseltilmesi hedefleniyor.
SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı, aile hekimi kaydı değişen vatandaşlara SMS yoluyla bilgi verecek. Gönderilecek mesajda hem bilgilendirme hem de eski hekime dönüş için izlenmesi gereken adımlar yer alacak.
Demirkol, "Hiçbir vatandaşımızın birinci basamak sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle, herkesin yaşadığı yerde aile hekimine ulaşabilmesi için adım atıyoruz. Kapsayıcı, erişilebilir ve etkin bir sağlık sistemini hep birlikte inşa ediyoruz." dedi.