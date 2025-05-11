ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Bakan Rubio’nun 14-16 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek NATO Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağı ifade edildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Bakan Rubio’nun 14-16 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek NATO Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu - Resim : 1

ABD Dışişleri Bakanlığı, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakanlık, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da NATO Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağı açıkladı. Bakan Rubio’nun 14-16 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da olacağı belirtildi.

24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nin hazırlıkları, Antalya'da gerçekleştirilecek bu toplantıda müttefik dışişleri bakanları tarafından ele alınacak.

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu - Resim : 2

Toplantı kapsamında müttefik dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte bir araya gelmeleri bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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NATO ABD Hakan Fidan
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