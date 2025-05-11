ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Bakan Rubio’nun 14-16 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek NATO Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakanlık, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da NATO Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağı açıkladı. Bakan Rubio’nun 14-16 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da olacağı belirtildi.

24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nin hazırlıkları, Antalya'da gerçekleştirilecek bu toplantıda müttefik dışişleri bakanları tarafından ele alınacak.

Toplantı kapsamında müttefik dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte bir araya gelmeleri bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi