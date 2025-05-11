Fahrettin Altun'dan 'Anneler Günü' Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anneler Günü vesilesiyle bir paylaşım yaptı. Tüm anneleri kutladığı mesajında Altun, "En ulvi sıfatları üzerinde toplayarak sadece evlat yetiştirmez, bir milletin ruhunu da inşa eder. Biliyoruz ki bir annenin yüzünde açan tebessüm, bir çocuğun yüreğine umut, bir milletin yarınlarına ışık olur" dedi.

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Tüm dünyada farklı günlerde kutlanan Anneler Günü, bu yıl Türkiye'de 11 Mayıs Pazar günü kutlanıyor. Siyasiler ve bürokratlardan da günün anlam ve önemine yönelik mesajlar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Anneler Günü'ne ilişkin bir videolu mesaj yayınladı.

'ANNE GÜLERSE ÇOCUK GÜLER'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fahrettin Altun, "“Anne” demek, şefkatin, merhametin ve fedakârlığın adı demektir. En ulvi sıfatları üzerinde toplayarak sadece evlat yetiştirmez, bir milletin ruhunu da inşa eder. Biliyoruz ki bir annenin yüzünde açan tebessüm, bir çocuğun yüreğine umut, bir milletin yarınlarına ışık olur. Anne gülerse çocuk güler; çocuk gülerse millet güler" ifadelerini kullandı.

Annelerin fedakarlığına vurgu yaptığı mesajının devamında Altun, "Bu duygu ve düşüncelerle, şehit ve gazi annelerimizin, Filistinli annelerin, sevginin ve fedakârlığın sembolü tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle yâd ediyorum" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun Anneler Günü
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