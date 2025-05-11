Kiralar Yerel Kanalların Belini Büktü, Bir Bir Kapanıyorlar

CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, KİT Üst Komisyonu Toplantısında, yerel televizyon kanallarının problemlerini dile getirdi. Uydu kiralarının yüksekliğini gündeme getiren Tahtasız, büyük televizyon kanallarıyla yerel televizyon kanallarından aynı oranda kira alınmasını eleştirdi.

CHP’li Tahtasız, “Bu enflasyonlu ortamda birçok gazete ve televizyon ayakta kalma mücadelesi veriyor. Özellikle de yerel televizyonlar uydu kiralarını dahi ödeyemiyorlar. Reklamla ayakta durmaya çalışıyorlar, o da olmuyor, personel çıkartıyorlar, o da olmuyor ve nihayetinde Çorum’da da olduğu gibi birçok kanal kapanıyor. TÜRKSAT'ın uydu kiralarıyla ilgili bir aksiyon yapması, özellikle yerel kanalları desteklemesi şart” ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ve yöneticilerin de yer aldığı toplantıda konuşan Tahtasız, uydu kiralarının yüksekliğinin televizyonların kapanmasına, gazeteci ve televizyoncuların sosyal medya araçlarına yönelmesine neden olduğunun altını çizdi.

Tahtasız konuya ilişkin açıklamasında, Uydu kiralama ve kullanım gelirleriniz 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 53 artarak 1 milyar 640 milyona çıkmış. Anladığım kadarıyla uydu kiralarında indirim değil, zam olmuş. Yerel televizyon sahipleri dolar üzerinden olan uydu kiralarını ödemekte gerçekten çok zorlanıyor. Baktığınız zaman, isim yapmış bilinen televizyonlardan da, yerel televizyonlardan da aynı ücreti alıyorsunuz. Oysa bilindik televizyon kanallarının reklam kapasitesi çok yüksek. Yereldeki kanallar ise sadece şehirdeki esnaflardan, halktan aldığı reklamlarla ayakta durmaya çalışıyor. O nedenle, TÜRKSAT olarak özellikle yerel televizyon kanallarına uydu kiralarını tekrardan düzenlemeyi düşünüyor musunuz? Ödeyebilecekleri bir seviyeye çekecek misiniz? TÜRKSAT'ın böyle bir çalışması var mı, merak ediyoruz” dedi.

Tahtasız, TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay’a şunları sordu:

“Son beş yılda uydudan düşen televizyon sayısı kaç oldu? Yine, son beş yılda yerelden uyduya çıkan televizyon sayısı nedir?

Uydu kiralarının yüksekliği nedeniyle son beş yılda daha düşük formatta yayın yapmaya geçiş yapan kanal sayısı kaçtır?

Günümüz itibarıyla uydudan yayın yapmak için televizyonlardan alınan ücret nedir? 2024 yılına göre yüzde kaç artış olmuştur?

Ücretlerde indirime gidilmesi yönünde bir çalışmanız olacak mı?”