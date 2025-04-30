Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin!
Eski tip ehliyetler 31 Temmuz 2025'ten sonra geçersiz sayılacak. Bu tarihe kadar yenileme yapmayanlar, 15 TL yerine 7 bin 423 TL ödemek zorunda kalacak. Türkiye genelinde halen 4 milyondan fazla kişi eski ehliyet kullanıyor. Vatandaşlara, son gün yoğunluğuna kalmadan nüfus müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1 Ocak 2016’dan itibaren dağıtılmaya başlanan yeni tip sürücü belgeleri için tanınan yenileme süresi, 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenler, eski tip sürücü belgeleriyle araç kullanamayacak ve ceza riskiyle karşı karşıya kalacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin kişi ehliyetini yenilerken, yaklaşık 4 milyon 237 bin kişi hâlâ eski ehliyetini kullanmaya devam ediyor.
15 TL YERİNE 7 BİN 438 TL ÖDEMEYİN
31 Temmuz’a kadar yapılan başvurularda yenileme ücreti sadece 15 TL. Ancak bu tarihten sonra, özellikle B sınıfı ehliyet için ücret 7 bin 438 TL’ye çıkacak. Böylece süresinde yenilemeyenler 7 bin liradan fazla ek ödeme yapmak zorunda kalacak.
Yetkililer, vatandaşların son gün yoğunluğuna kalmadan en kısa sürede nüfus müdürlüklerinden randevu alarak işlemlerini tamamlamasını tavsiye ediyor.