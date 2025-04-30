Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin!

15 TL YERİNE 7 BİN 438 TL ÖDEMEYİN

31 Temmuz’a kadar yapılan başvurularda yenileme ücreti sadece 15 TL. Ancak bu tarihten sonra, özellikle B sınıfı ehliyet için ücret 7 bin 438 TL’ye çıkacak. Böylece süresinde yenilemeyenler 7 bin liradan fazla ek ödeme yapmak zorunda kalacak.