Kabine Toplantısında Kritik Gündem: İşte Masadaki Konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine, PKK'nın olası silah bırakma kararını, Suriye ve Gazze'deki gelişmeleri ve deprem bölgesindeki çalışmaları masaya yatıracak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslenecek.

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Kabine Toplantısında Kritik Gündem: İşte Masadaki Konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, 11 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantının gündeminde, iç ve dış siyasete yön verecek kritik başlıklar yer alıyor.

Kabinenin en önemli gündem maddesi, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında PKK'nın silah bırakma süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın kongresini toplayarak silah bırakma ve fesih kararı alması bekleniyor.

Bu olası gelişmenin ardından, örgüt mensuplarının silahları nasıl teslim edeceği ve sürecin hukuki boyutuna ilişkin Meclis'te yapılacak düzenlemeler ele alınacak. Kabine, bu konuda izlenecek yol haritasını değerlendirecek.

Kabine Toplantısında Kritik Gündem: İşte Masadaki Konular - Resim : 1

Toplantıda ayrıca Suriye'deki son durum masaya yatırılacak. Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölgedeki gelişmelerin olası etkileri kapsamlı şekilde ele alınacak. Dış politika başlıklarında ise Gazze'deki ateşkes süreci önemli bir yer tutacak.

İç gündemde ise deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmaları değerlendirilecek. Özellikle önümüzdeki ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci konut teslimine ilişkin hazırlıklar da toplantının gündeminde olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yaparak alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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