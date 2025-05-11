CHP'nin İstanbul'daki Yeni Miting Adresi Belli Oldu

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP'nin İstanbul’da düzenlemeye başladığı mitinglerin beşincisi Silivri'de gerçekleşecek. 14 Mayıs akşamı yapılacak miting saat 20.30'da başlayacak.

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CHP'nin İstanbul'daki Yeni Miting Adresi Belli Oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart'ta gözaltına alınıp ardından "yolsuzluk" iddiasıyla tutuklanmasına karşı tepkiler sürüyor. CHP'nin bu duruma tepki olarak başlattığı mitingleri de devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları İstanbul dışında miting yaparken, çarşamba akşamları da İstanbul'un farklı ilçelerinde miting düzenliyor.

Mitingler, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla sırasıyla Şişli, Beylikdüzü, Başakşehir ve Beyazıt Meydanı'nda gerçekleşirken, bu çarşamba yapılacak mitingin ise Silivri'de düzenleneceği açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 14 Mayıs Çarşamba günü yapılacak halk buluşmasının saat 20.30'da başlayacağını belirtti.

CHP'nin İstanbul'daki Yeni Miting Adresi Belli Oldu - Resim : 1

'SİLİVRİ'DEKİ YİĞİDE SELAM EDİYORUZ'

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalet ve özgürlük için Silivri’deyiz! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza, tutuklu gençlere ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük demek için Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde buluşuyoruz. Silivri'den, Silivri zindanındaki yiğide selam ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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