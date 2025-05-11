Ankara'da Kritik Zirve! Türkiye-Ürdün-Suriye’nin Dışişleri Bakanları Yarın Bir Araya Gelecek

Türkiye-Ürdün-Suriye’nin dışişleri bakanlarının yarın Ankara’daki zirvede bir araya geleceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının zirveye ilişkin aktardığı bilgilere göre, Fidan'ın Ankara'da ev sahipliği yapacağı toplantıya Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani katılacak.

Görüşmede bölgedeki gelişmeler ve güvenlik durumunun ele alınması beklenirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın toplantıda Suriye hükümetinin ülkesinde güvenlik ve istikrarı tahkim etmeye yönelik çabalarına Türkiye'nin güçlü desteğini sürdüreceğini teyit edeceği öğrenildi.

Fidan’ın İsrail’in Suriye başta olmak üzere diğer ülkelere yönelik saldırgan tutumunu sonlandırması gerektiğini vurgulayacağı bildirilirken, Fidan, terörizm dahil ortak sınamalarla mücadelede "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" anlayışı temelinde olunması gerektiğine işaret edecek Fidan, komşu ülkelerin bu konudaki dayanışmasının önemini vurgulayacak.

Kaynak: AA