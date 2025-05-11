'Terörle Mücadele' Sürecine Destek! CHP Tek Önceliklerini Açıkladı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Tv100'de katıldığı yayında, partisinin Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini vurguladı. Yücel, bu konuda yalnızca şehit aileleri ve gazileri rahatsız edecek bir durum olmamasının partisinin en önemli önceliği olduğunu belirtti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrı sonrası önce DEM Parti'nin temasları, ardından da İmralı Cezaevi'nden gelen açıklamanın sonucunda terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini topladığını ve tarihi kararlar alındığını açıkladı. Terör örgütü, yakında bunları kamuoyuna da duyuracaklarını belirtti. Terörle mücadele konusunda tarihi bir dönem yaşanırken, siyasilerden de değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

Tv100 ekranlarında "Talat Atilla ile Memleket" programının son konuğu CHP Sözcüsü Deniz Yücel oldu. CHP'li Yücel, gündeme ilişkin açıklamalar yaparken, terör sorununun çözümünde gelinen nokta ve süreçle alakalı da konuştu. Yücel, ülkede terör sorununun ortadan kalkması için atılan adımların elbette çok değerli olduğunu ifade etti.

'Terörle Mücadele' Sürecine Destek! CHP Tek Önceliklerini Açıkladı - Resim : 1

'ŞEHİT AİLELERİ RAHATSIZ OLMAMALI'

Terörsüz Türkiye sürecine partisinin de destek verdiğini hatırlatan CHP Sözcüsü, şehit aileleri ve gazileri rahatsız edecek bir durumun olmaması gerektiğini, bunun önemli bir öncelik olduğunu vurgulayarak demokratik yollarla ilerleyen süreçlerin desteklenmeye değer olduğunu aktardı.

Deniz, Türkiye'nin terör nedeniyle çektiklerini anımsatarak "Türkiye terör nedeniyle çok büyük, ağır bedeller ödedi. Şehit ailelerin ve gazilerimizi rahatsız edecek bir durum olmaması Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceliklerinden birisi. Kalıcı barışın sağlanması, terörün sona ermesi kulağa çok hoş gelen şeyler ama bir taraftan demokratik bir sürecin sarf ediliyor olması lazım" diye konuştu.

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Kaynak: TV100

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