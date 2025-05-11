Gözler 13.00'teydi… Beklenen Olmadı: Terör Örgütü PKK’dan Açıklama Gelmedi

Terör örgütü PKK, 9 Mayıs Cuma günü 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladığını duyurmuştu. Terör örgütü PKK’nın ‘kongre’sini topladığını açıklaması sonrası fesih kararını ne zaman alacağı da merak edilmiş, konuya ilişkin birçok iddia ortaya atılmıştı.

Gazeteci Çetiner Çetin fesih açıklamasının bugün saat 13:00'te olacağını öne sürmüş, iktidara yakın medyada da fesih açıklamasının bugün olacağını aktarmıştı. Ancak şimdiye dek terör örgütü PKK’dan herhangi bir fesih açıklama gelmedi.

'İKNA EDİLEMEDİLER'

Sözcü TV’de Serkan Alan duruma ilişkin konuşulan bazı iddiaları aktardı. Fesih kararının ilerleyen günlerde olabileceğini ifade eden Serkan Alan, bunun nedenin yaşanan bazı fikir ayrılıklarından olduğunu ifade etti. “Biz Cuma günü 5-7 Mayıs tarihlerinde terör örgütü PKK'nın kongresinin toplandığını duyduk” diyen Alan, “Terör örgütü PKK'nın içerisinde sözde yönetim kademesinde fikir ayrılıklarının açığa çıktığı ve bazılarının ikna edilemediği bu nedenle de fesih açıklamasının yapılamadığı iddiaları söz konusu” ifadelerini kullandı.

'İMRALI'DAN YENİ ADIM OLABİLİR'

Alan, şöyle devam etti:

“Terörist kategorisinde olan isimler nereye gidecekler, halihazırda cezaevlerinde tutuklu bulunanlar için düzenleme yapılacak mı? Terörle Mücadele Kanunu gibi birçok bilinmeyen arasında bu açıklamanın yapılması gerekiyor. Terör örgütünde bir direnç söz konusu. Önümüzdeki hafta itibariyle bu açıklama birkaç gün içinde gelmezse İmralı'dan yeni bir adım görebiliriz. İmralı heyeti adaya gidip Öcalan'la görüşme gerçekleştirebilir. Daha kapsamlı ya da daha net cümlelerin olduğu bir metin kaleme alınabilir bu aşamada Ankara'dan bunu takip ediyor olacağız."

Kaynak: Sözcü