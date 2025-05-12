Akaryakıta Zam Kapıda! Peş Peşe Gelecek

Akaryakıta zam gelmeye devam ediyor... Benzine 14 Mayıs, motorine ise 15 Mayıs'ta zam geleceği bildirildi. İşte gelişmeler.

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Akaryakıta Zam Kapıda! Peş Peşe Gelecek

Döviz kurlarında ve petrol fiyatlarında yaşanan artış akaryakıt fiyatlarını da vurmaya devam ediyor. Son gelen bilgiye göre, benzin ve motorine gelen zamlarla akaryakıtta tabelanın bir kez daha değişeceği öğrenildi.

Araç sahipleri kontak çevirmeye korkar hale gelirken, benzine 14 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 1.5 lira, motorine ise 15 Mayıs’ta 1.3 lira zam gelmesi öngörülüyor.

Zamların tabelaya yansımasıyla, İstanbul’da benzinin litre fiyatının 46.77 lira, Ankara’da 47 lira, İzmir’de ise 47,74 lira olması bekleniyor.

15 Mayıs’ta motorine gelen zammın tabelaya yansımasıyla ise İstanbul’da 45.5 lira, Ankara’da 46.32 lira, İzmir’de ise 46.65 lira olması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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