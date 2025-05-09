Yakıt Tasarrufu İçin Sadece O Düğmeye Basın! Sürücüler Artık Akaryakıt Parasını Cebinde Tutacak

AKILLI VE EKONOMİK ROTA SEÇİMLERİNİN ÖNEMİ

Google Haritalar gibi modern navigasyon sistemleri, artık sadece hedefe ulaşmayı değil, çevreye ve cebinize dost bir yolculuk sağlamayı da hedefliyor. “Eko-rota” seçeneği, sürücülere dik rampalardan ve sıkışık trafikten uzak rotalar önererek daha az yakıtla daha konforlu bir sürüş sunuyor. Ayrıca sistem, yüksek viteste ilerlemenin mümkün olduğu yolları tercih ederek motor verimliliğini artırıyor.