Apple'ın Yeni Zam Planı Sızdı: iPhone Fiyatları Uçtu! İşte Yeni iPhone Fiyatları

Teknoloji devi Apple, her yıl merakla beklenen iPhone serisine bu yıl da önemli yeniliklerle geliyor. Wall Street Journal’a konuşan kaynaklara göre Apple, iPhone 17 modellerinde fiyat artışı yapmayı planlıyor.

Apple’ın yeni nesil iPhone’larında daha ince tasarım ve gelişmiş teknik özellikler sunması bekleniyor. Bu değişiklikler, fiyat artışının “karşılığı” olarak gösterilecek. Özellikle, mevcut iPhone 16 Plus’ın yerini alacak ultra ince bir modelin seride yer alacağı konuşuluyor.

VERGİ DEĞİL, TEKNOLOJİ GEREKÇE GÖSTERİLECEK

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle Çin menşeli ürünlerde hala yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanıyor. Ancak Apple, bu fiyat artışlarını bu vergilere bağlamaktan kaçınmayı hedefliyor. Şirket, artan maliyetleri yalnızca teknolojik yenilikler ve tasarımsal gelişmelerle gerekçelendirmeyi planlıyor. Bu sayede olası kamuoyu tepkilerinin önüne geçilmek isteniyor.

İPHONE 17'NİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Mevcut iPhone 16 serisinde başlangıç fiyatı 799 dolar iken, iPhone 16 Pro Max modeli 1.199 dolardan başlıyor. iPhone 17 ile birlikte bu fiyatlara zam gelmesi bekleniyor. Ancak Apple, kullanıcıya yeni fiyatları açıklarken, “daha iyi performans, yeni tasarım ve ileri teknoloji” vurgusunu ön planda tutacak.

İPHONE FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Türkiye, yüksek ithalat vergileri ve Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle iPhone’un en pahalı olduğu ülkelerden biri. Son yapılan zamlarla, 1 TB iPhone 15 Pro Max’in fiyatı 109.999 TL’ye ulaştı; bu, ABD’deki 1.599 dolarlık fiyatın yaklaşık 3.400 dolara denk gelmesi demek. Yeni gümrük vergileriyle iPhone fiyatlarına %43’e varan zam gelebilir. Bu durumda, Türkiye’de en ucuz iPhone’un 72.499 TL, en pahalı modelin ise 200.000 TL’lere yükselebileceği öngörülüyor.

HİNDİSTAN ÜRETİMİ ARTIYOR AMA YETERLİ DEĞİL

Apple, üretim zincirini Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için Hindistan’a kaydırmaya devam ediyor. CEO Tim Cook’un açıklamalarına göre, bu yıl ABD’ye gönderilecek iPhone’ların önemli bir bölümü Hindistan’daki tesislerden sağlanacak. Ancak Pro ve Pro Max modellerinin üretimi hala büyük oranda Çin’de sürüyor. Nedeni ise Hindistan tesislerinin gelişmiş kamera sistemleri ve batarya üretimi konusunda henüz yeterli kapasiteye sahip olmaması.

Kaynak: Haber Merkezi