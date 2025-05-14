4+4+4 Eğitim Sistemi Değişiyor mu? Bakan Tekin'den Dikkat Çeken Sözler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP grup toplantısı öncesi eğitim sisteminin değişeceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İddialar 4+4+4 olarak uygulanan 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin değişeceği yönündeydi.

'TALEP OLUŞURSA...'

Basın mensuplarının iddiaları sorması üzerine Bakan Tekin, eğitimle ilgili tartışmaların varlığından mutlu olduğunu belirterek, "Kamuoyunda bir beklenti, talep oluşursa biz de onunla ilgili çalışmaları yaparız. Başından beri açıklamamız bu" dedi.

'BU TARTIŞMALARI YIL SONUNDA DEĞERLENDİRİRİZ'

12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili hem uluslararası raporlarda hem içerdeki politik tartışmalarda bazı sorunlu alanların ortaya çıktığının tartışıldığını söyleyen Tekin, "Biz de izliyoruz. Nihayetinde yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Dediğim gibi biz sadece izliyoruz. Bakanlıkta her bir genel müdürlüğümüz bünyesinde bir izleme ve değerlendirme başkanlığı var. Onlar hem kendi genel müdürlükleriyle ilgili politik alanlarını hem de kamuoyundaki bu tür tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİMDE SORUNLAR VAR MI?' SORUSUNA YANIT

"12 yıllık eğitimin sorunları olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Bizim açımızdan sorun yok" dedi. Bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimlerin olduğunu ifade eden Tekin, iş dünyasının ara eleman temininde güçlük çektiğini söylediğini aktardı. Tekin son noktayı "Bakanlık olarak biz bir hazırlık içerisinde değiliz. Sadece izliyoruz" diyerek koydu.