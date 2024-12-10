Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri ilişkin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye'nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.
Kaynak: DHA
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