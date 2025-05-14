Kocaeli Üniversitesi'nde Bir Fakülte Boşaltıldı

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin İzmit Anıtpark Yerleşkesi’nde bulunan 4 katlı A Blok binası, yapısal çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. İzmit Cedit Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki binada, resim, heykel ve geleneksel Türk sanatları bölümlerinde eğitim gören yaklaşık 250 öğrenci, yerleşkedeki diğer iki binaya yerleştirildi.

REKTÖRLÜK: EĞİTİMDE AKSAMA YOK

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, binada yapılan teknik incelemelerde yapısal sorunlar tespit edildiğini ve olası riskleri önlemek için boşaltma kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, eğitim-öğretim faaliyetlerinin bu durumdan etkilenmediği vurgulandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, A Blok’un üniversitenin ilk rektörlük binası olduğunu ve yaş ömrü nedeniyle çatlakların oluştuğunu belirtti. Temel, “Bina 1999 depremini sağlam şekilde atlattı. Çatlaklar depremden değil, binanın yaş ömründen kaynaklanıyor. Taşıyıcı yapıda sorun yok. A Blok’ta daha önce güçlendirme yapıldı, üst kat tıraşlandı” dedi.

HEREKE’YE TAŞINMA GÜNDEMDE

Prof. Dr. Temel, öğrencilerin deprem hassasiyeti nedeniyle endişe yaşadığını, ancak binanın depreme dayanıksız olmadığını ifade etti. Tedbir amaçlı A Blok’un eğitim-öğretime kapatıldığını belirten Temel, “Üç bölümümüzü diğer binalara yerleştirdik. Eğitim-öğretimde sorun yok. Yaz tatilinde fakültemizi Hereke’ye taşıma planımız var. Orada yeni bir bina yapılması için çalışacağız” diye konuştu.

'ÇATLAKLAR HER BİNADA OLABİLİR'

Fakültede yaklaşık 250 öğrencinin eğitim gördüğünü ve sınıfların maksimum 20 kişilik olduğunu aktaran Temel, “Çatlaklar, her evde olabilen türden. Bina ömrünü tamamladığı için var, ancak taşıyıcı yapıda sorun olduğunu düşünmüyorum” dedi. Eğitim-öğretimin 2-3 hafta içinde tamamlanacağını ve yaz tatilinde taşınma sürecinin planlanacağını ekledi.

Kaynak: DHA