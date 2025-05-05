Türkiye'nin En İyi 50 Tıp Fakültesi Açıklandı: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı

Uluslararası yükseköğretim değerlendirme platformu Times Higher Education (THE), Türkiye'deki en iyi 50 tıp fakültesini açıkladı. Sıralamada hem köklü devlet üniversiteleri hem de başarı grafiğiyle dikkat çeken vakıf üniversiteleri yer aldı.

Listenin zirvesinde ise beklenmedik bir şekilde bir özel üniversite bulunuyor.

Eğitim kalitesi, akademik kadro gücü ve uluslararası başarı kriterleri doğrultusunda hazırlanan sıralama, Türkiye’de sağlık alanındaki akademik standartları da gözler önüne serdi.