Türkiye'nin En İyi 50 Tıp Fakültesi Açıklandı: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı

Uluslararası yükseköğretim değerlendirme platformu Times Higher Education (THE), Türkiye'deki en iyi 50 tıp fakültesini açıkladı. Listenin zirvesinde ise beklenmedik bir şekilde bir özel üniversite bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Tıp Üniversite Tıp Fakültesi
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Türkiye'nin En İyi 50 Tıp Fakültesi Açıklandı: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı - Resim: 1

Tıp fakülteleri, üniversite eğitimi denince akla gelen en zorlu ve prestijli bölümler arasında yer alıyor. Yaklaşık altı yıl süren eğitim süreci, mezuniyet sonrası uzmanlık ve sürekli gelişim ihtiyacıyla birlikte neredeyse bir ömür boyu öğrenmeyle devam ediyor.

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Türkiye'nin En İyi 50 Tıp Fakültesi Açıklandı: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı - Resim: 2

Uluslararası yükseköğretim değerlendirme platformu Times Higher Education (THE), Türkiye'deki en iyi 50 tıp fakültesini açıkladı. Sıralamada hem köklü devlet üniversiteleri hem de başarı grafiğiyle dikkat çeken vakıf üniversiteleri yer aldı.

Listenin zirvesinde ise beklenmedik bir şekilde bir özel üniversite bulunuyor.
Eğitim kalitesi, akademik kadro gücü ve uluslararası başarı kriterleri doğrultusunda hazırlanan sıralama, Türkiye’de sağlık alanındaki akademik standartları da gözler önüne serdi.

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Türkiye'nin En İyi 50 Tıp Fakültesi Açıklandı: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı - Resim: 3

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TIP FAKÜLTELERİ

50. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

49. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

48. Mersin Üniversitesi

47. Manisa Celal Bayar Üniversitesi

46. Kocaeli Üniversitesi

45. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

44. Kırıkkale Üniversitesi

43. Karadeniz Teknik Üniversitesi

42. Karabük Üniversitesi

41. İstinye Üniversitesi

40. İstanbul Medipol Üniversitesi

39. İstanbul Aydın Üniversitesi

38. İnönü Üniversitesi37. Hitit Üniversitesi

36. Gaziantep Üniversitesi

35. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

34. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

33. Düzce Üniversitesi

32. Çukurova Üniversitesi

31. Bozok Üniversitesi

30. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

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Türkiye'nin En İyi 50 Tıp Fakültesi Açıklandı: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı - Resim: 4

29. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

28. Başkent Üniversitesi

27. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

26. Aksaray Üniversitesi

25. Yeditepe Üniversitesi

24. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

23. Süleyman Demirel Üniversitesi

22. Selçuk Üniversitesi

21. Necmettin Erbakan Üniversitesi

20. Marmara Üniversitesi

19. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

18. Gazi Üniversitesi

17. Fırat Üniversitesi

16. Erciyes Üniversitesi

15. Dokuz Eylül Üniversitesi

14. Dicle Üniversitesi

13. Bursa Uludağ Üniversitesi

12. Bahçeşehir Üniversitesi

11. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

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Türkiye'nin En İyi 50 Tıp Fakültesi Açıklandı: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı - Resim: 5

10. Ankara Üniversitesi

9. Akdeniz Üniversitesi

8. Acıbadem Üniversitesi

7. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

6. İstanbul Üniversitesi

5. Ege Üniversitesi

4. Atatürk Üniversitesi

3. Anadolu Üniversitesi

2. Hacettepe Üniversitesi

1. Koç Üniversitesi

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