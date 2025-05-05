Türkiye'nin En İyi 50 Tıp Fakültesi Açıklandı: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı
Uluslararası yükseköğretim değerlendirme platformu Times Higher Education (THE), Türkiye'deki en iyi 50 tıp fakültesini açıkladı. Listenin zirvesinde ise beklenmedik bir şekilde bir özel üniversite bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tıp fakülteleri, üniversite eğitimi denince akla gelen en zorlu ve prestijli bölümler arasında yer alıyor. Yaklaşık altı yıl süren eğitim süreci, mezuniyet sonrası uzmanlık ve sürekli gelişim ihtiyacıyla birlikte neredeyse bir ömür boyu öğrenmeyle devam ediyor.
Uluslararası yükseköğretim değerlendirme platformu Times Higher Education (THE), Türkiye'deki en iyi 50 tıp fakültesini açıkladı. Sıralamada hem köklü devlet üniversiteleri hem de başarı grafiğiyle dikkat çeken vakıf üniversiteleri yer aldı.
Listenin zirvesinde ise beklenmedik bir şekilde bir özel üniversite bulunuyor.
Eğitim kalitesi, akademik kadro gücü ve uluslararası başarı kriterleri doğrultusunda hazırlanan sıralama, Türkiye’de sağlık alanındaki akademik standartları da gözler önüne serdi.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TIP FAKÜLTELERİ
50. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
49. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
48. Mersin Üniversitesi
47. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
46. Kocaeli Üniversitesi
45. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
44. Kırıkkale Üniversitesi
43. Karadeniz Teknik Üniversitesi
42. Karabük Üniversitesi
41. İstinye Üniversitesi
40. İstanbul Medipol Üniversitesi
39. İstanbul Aydın Üniversitesi
38. İnönü Üniversitesi37. Hitit Üniversitesi
36. Gaziantep Üniversitesi
35. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
34. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
33. Düzce Üniversitesi
32. Çukurova Üniversitesi
31. Bozok Üniversitesi
30. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
29. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
28. Başkent Üniversitesi
27. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
26. Aksaray Üniversitesi
25. Yeditepe Üniversitesi
24. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye
23. Süleyman Demirel Üniversitesi
22. Selçuk Üniversitesi
21. Necmettin Erbakan Üniversitesi
20. Marmara Üniversitesi
19. İstanbul Medeniyet Üniversitesi
18. Gazi Üniversitesi
17. Fırat Üniversitesi
16. Erciyes Üniversitesi
15. Dokuz Eylül Üniversitesi
14. Dicle Üniversitesi
13. Bursa Uludağ Üniversitesi
12. Bahçeşehir Üniversitesi
11. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
10. Ankara Üniversitesi
9. Akdeniz Üniversitesi
8. Acıbadem Üniversitesi
7. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
6. İstanbul Üniversitesi
5. Ege Üniversitesi
4. Atatürk Üniversitesi
3. Anadolu Üniversitesi
2. Hacettepe Üniversitesi
1. Koç Üniversitesi