Asfalt Yüklü Kamyon Akaryakıt İstasyonuna Devrildi, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Antalya'da asfalt yüklü kamyon, önce durağa ardından kamyonete çarptı. Kamyon akaryakıt istasyonuna devrilirken, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

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Asfalt Yüklü Kamyon Akaryakıt İstasyonuna Devrildi, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Antalya Gazipaşa’da sıcak asfalt yüklü kamyon, önce yol kenarında durağa ardından da aynı yönde giden kamyonete çarparak akaryakıt istasyonuna devrildi. Kazanın ardından kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

13.30 sıralarında, Kahyalar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana gelen kazada Antalya'dan Mersin yönüne giden Fadıl T. yönetimindeki sıcak asfalt yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki durağa çarptı. Yaklaşık 80 metre kaldırım üzerinde ilerleyen kamyon, aynı yönde seyreden Mustafa Ö. idaresindeki çelik kasa yüklü kamyonete çarpıp, yakındaki akaryakıt istasyonunun içerisinde devrildi.

Kamyonun damperinde yüklü asfalt yola saçılırken; Fadıl T. şoför mahallinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı. Yaralı sürücü, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kara yoluna dökülen sıcak asfalt, iş makinesiyle temizlendi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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