İSKİ'den Gündem Olan Görüntülere Açıklama: Marmara Denizi'ne Atık Su mu Akıtılıyor?

Marmara Denizi’ne atık su karıştığı iddiaları infial yaratırken İSKİ'den beklenen açıklama geldi. İSKİ, arıtma tesisinin sistemini anlatarak "Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne herhangi bir atık su deşarjı gerçekleşmemektedir" ifadelerine yer verdi.

İSKİ'den Gündem Olan Görüntülere Açıklama: Marmara Denizi'ne Atık Su mu Akıtılıyor?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden denize atık su döküldüğü iddiaları gündem oldu. Vatandaş iddialar sonrası sağlığıyla ilgili endişe duyarken, İSKİ'den konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, bu iddianın hiçbir yönüyle doğru olmadığı belirtildi.

İSKİ, söz konusu iddiayı bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarının dolaşıma soktuğunu vurgularken, "Bahse konu olan Haramidere, İstanbul’un en geniş havzaya ait derelerinden biridir. Yağmurlu havalarda havzada yüzey akışına geçen yağmur suyu ile beraber tüm atıklar dereye taşınmaktadır. Dere havzasında bulunan ve sürüklenebilen tüm kil, silt ve mil denize ulaşmaktadır. Bu durum tüm derelerin deniz birleşiminde görülebilmektedir" ifadelerine yer verdi.

İSKİ'den Gündem Olan Görüntülere Açıklama: Marmara Denizi'ne Atık Su mu Akıtılıyor? - Resim : 1

'HERHANGİ BİR ATIK SU DEŞARJI YOK'

2009 yılında Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi daha inşa edilmemişken derenin denize birleşim noktasında benzer görüntülerle karşılaşıldığını ve bunun Google Earth uygulaması ile de tespit edilebileceğini bildiren İSKİ, şu açıklamayı yaptı:

"Şehir merkezlerindeki denizler ile derelerin birleşimlerindeki batık kısımlarda oluşan durumun önüne geçmek adına pompaj ile sirkülasyon sistemleri kurulmaktadır. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ise arıtmaya tabi tuttuğu atık suları, ileri biyolojik olarak arıtarak Haramidere’ye deşarj etmektedir. Bu nedenle derenin batık kısmında ihtiyaç duyulan sirkülasyon sistemine gerek kalmamaktadır. Tesisin iki deşarj noktasından SAİS kabinleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veri sistemine her an data iletilmekte, istenildiğinde online numune alınarak da denetim imkânı sağlanmaktadır.

İSKİ'den Gündem Olan Görüntülere Açıklama: Marmara Denizi'ne Atık Su mu Akıtılıyor? - Resim : 2

Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne herhangi bir atık su deşarjı gerçekleşmemektedir. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasite artırımı için şimdiden İdaremiz özkaynakları ile 2. kademe ihalesine de çıkılmıştır.''

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Kaynak: ANKA

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