Ege’de Kuraklık Alarmı: Muğla’da Yağışlar Azaldı, Su Kaynakları Tehlikede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, Türkiye son 11 yılın en az yağış alan yılını geçiriyor. Ege Bölgesi’nde yağışlar, uzun yıllar ortalamasından yüzde 26, geçen yıla göre ise yüzde 12 daha az. Muğla’nın da içinde bulunduğu bölgede kuraklık riski artarken, su kaynaklarının korunması için acil önlemler öne çıkıyor.

1 Ekim 2024-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde ortalama 322,9 mm yağış kaydedildi. Bu, normalden yüzde 25, geçen yıla göre yüzde 26 düşük. Ege Bölgesi’nde ise 2025 su yılı yağışı 365,7 mm olarak ölçüldü; bu, 491,9 mm’lik uzun yıllar ortalamasının yüzde 26, geçen yılın 414,5 mm’sinin yüzde 12 altında. Muğla’da tarım ve içme suyu kaynakları bu düşüşten ciddi şekilde etkileniyor.

MUSKİ’DEN SU KORUMA HAMLESİ

Muğla’da su kaynaklarının azalmasıyla MUSKİ, altyapı yatırımlarına hız verdi. Son bir yılda 250 bin metre içme suyu hattı çalışması tamamlanırken, 26 bin arıza giderildi ve su depolarında iyileştirmeler yapıldı. Bu çalışmalarla kayıp-kaçak oranları azaltılarak suyun verimli kullanımı sağlandı. Ayrıca, arıtma tesisleriyle 60 milyon metreküpe yakın su geri kazanıldı, çevre kirliliği önlenerek sürdürülebilir su yönetimi desteklendi. Uzmanlar, suyun dikkatli kullanımı ve altyapı yatırımlarının devamının kritik olduğunu vurguluyor.

Kaynak: İHA