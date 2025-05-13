Muğla’da Ekolojik Katliam Alarmı! Ağaoğlu ve Doğuş Holding'in Projeleri Bargilya Tuzlası'nı Yok Ediyor

Doğal ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken, turizmin önemli kentlerinden Muğla’da tahribata neden olan projeler dur durak bilmiyor. Ağaoğlu ve Doğuş Holding’in Milas’ta yapmak istediği projeler ekolojik yıkımı beraberinde getirecek. Yaşam savunucuları, belediye ve meslek odalarıyla defalarca davalık olan şirketler ısrarını sürdürüyor. Bargilya Tuzlası’nı yok edecek projelerin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu mahkeme tarafından iptal edilse de temyiz yoluyla kararlar iptal edildi. Süreç Anayasa Mahkemesi’ne uzandı.

Bargilya Tuzlası binler kuş ve bitki örtüsü çeşitliliği barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bölge koruma altına alınsa da burada Ağaoğlu’nun yapmak istediği Turizm Kenti ve Doğuş Holding’in yapmak istediği Golf Sahası projeleri bulunuyor.

ÇED RAPORLARI İPTAL EDİLSE DE TEHDİT DEVAM EDİYOR

Ağaoğlu’nun Turizm Kenti projesinin temeli 2008 yılına kadar dayanıyor. 3800 villa, 5 beş yıldızlı otel, alışveriş merkezi, emekliler köyü, golf sahası içeren projenin bir kısmı 1. derece arkeolojik sit alanı üzerinde. ÇED raporu sonuçlanmadan, proje alanında bulunan Sarımehmet Deresi yapılan setle engellendi. Bu oluşan barajın derenin suyunu tutması ve golf sahası için yapılan göletler nedeniyle Bargilya Tuzlası ihtiyacı olan tatlı suyu alamadı. Bu nedenle Bargilya Tuzlası’nın tatlı-tuzlu su dengesi bozulmaya yüz tuttu. Söz konusu projeye verilen ÇED raporuna karşı ise Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) dava açtı. 2 yıl süren yargı süreci sonunda ÇED olumlu raporu iptal edildi.

AĞAOĞLU’NUN İNŞAATLARI TÜM DENGEYİ BOZDU

Söz konusu alan 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi. Genelge ile dava konusu ÇED raporundaki eksiklerin düzeltildigi iddia edilerek projeye bir kez daha ÇED olumlu raporu verildi. Tekrar açılan dava sonucunda 26 Mart 2025 tarihinde verilen kararla ÇED raporu bir kez daha iptal edildi.

Mahkeme kararında proje alanından geçen derenin önünü kesmek için yapılan barajın ve dere üzerine su geçirmeyen malzemelerle yapılan 8 göletin verdiği zarara da değinildi. Tuzlanın çok hassas olan tatlı-tuzlu su dengesini bozan ve aşırı tuzlanmaya neden olan bu göletler, doğal yaşam üzerinde büyük risk oluşturuyor.

DOĞUŞ HOLDİNG DOĞAL ZENGİNLİĞİ BİTİRECEK

Bargilya Tuzlası’nı bitirecek bir diğer proje ise Doğuş Holding’in yapmak istediği Vita Park Golf Tesisi ve Turizm Kompleksi oldu. Söz konusu projesi Boğaziçi-Bargilya Tuzlası’nı besleyen Kavaklarboğazı ya da diğer adıyla Mazı deresinin göle döküldüğü yere yapılmak isteniyor. Mazı deresi Tuzla Gölü'ne dökülerek buradaki yaşamın devamlılığını sağlıyor. Proje hayata geçerse hem tatlı su hem yeraltı suları hem de deniz sistemi olumsuz etkilenecek.

YARGI YOLU KAPANDI, SON SÖZ AYM’DE

Tuzla içerisine yapılmak istenen proje 160 konut, 154 müstakil villa, 165 odalı otel, 2 adet 18 delikli golf alanı, 3 sosyal, 4 ticari tesisi kapsıyor. Bu proje 2 bin 200 hektar alanı kapsarken ÇED olumlu raporuna karşı açılan 3 davada ÇED raporu iptal edildi. 2004 yılından beri devam eden yargılamalar sonunda 3’üncü ÇED iptal raporu da temyiz mahkemesinden döndü. Kararın temyiz edilmesinin ardından Danıştay 4’üncü Mahkemesi ÇED iptal kararını bozdu ve hükmü kesinleştirdi. Yani böylece Doğuş Holding’in Bargilya’yı bitirecek projesine karşı yargı yolunu kapatmış oldu.

BARGİLYA TÜM VATANDAŞLARIN

Muğlalılar, TMMOB, MUÇEP ve çevre örgütleri kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Söz konusu alanda projenin yapılması sadece buradaki doğal zenginlikleri, binlerce kuş türünü, bitki çeşitliliğini yok etmeyecek aynı zamanda bu bölgenin tüm vatandaşların elinden alınarak sadece bir grup hak sahibinin kullanımına açılacak.