Ferit Şahenk Hepsini Elden Çıkardı! Rekor Fiyata Sattı

Astir Palace bünyesinde, iki Four Seasons otelinin de dahil olduğu lüks bir konaklama kompleksi yer alıyor. Toplamda 303 oda bulunan otelin, satış işlemiyle birlikte oda başına ortalama değeri 1,5 milyon euroya ulaştı. Bu rakam, oteli dünyanın en yüksek değerli tesisleri arasına soktu.