Ferit Şahenk Hepsini Elden Çıkardı! Rekor Fiyata Sattı
Doğuş Grubu’nun sahibi Ferit Şahenk, Atina’da bulunan Astir Palace Vouliagmeni otel grubundaki hisselerini Yunan armatör George Procopiou’ya devretti. Yüzde 33,75’lik hissenin satış bedeli 150 milyon euro olarak açıklandı. Bu satışın ardından Procopiou, otelin tek sahibi konumuna geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Astir Palace bünyesinde, iki Four Seasons otelinin de dahil olduğu lüks bir konaklama kompleksi yer alıyor. Toplamda 303 oda bulunan otelin, satış işlemiyle birlikte oda başına ortalama değeri 1,5 milyon euroya ulaştı. Bu rakam, oteli dünyanın en yüksek değerli tesisleri arasına soktu.
Kompleks, yalnızca otellerden ibaret değil. Astir Marina, lüks restoranlar (Matsuhisa Athens, Beefbar), Astir Plajı ve çeşitli ticari alanlar da bünyesinde yer alıyor.
ŞAHENK, GALATAPORT KREDİSİNİ ÖDEYEMEMİŞTİ
Ferit Şahenk’in 2024 yılında Galataport projesi için altı bankadan aldığı 1,06 milyar euroluk krediyi ödeyemediği biliniyor. Bu borç nedeniyle Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Galataport’taki yüzde 49’luk hisseye ortak olmuştu.