Marmara Denizi'nin Hastalığı Geri Döndü! Maltepe Sahil'de Müsilaj Paniği

Marmara Denizi’nde müsilaj kabusu geri döndü! Maltepe sahilinde görülen deniz salyası, dronla görüntülendi. Vatandaşlar, çevre duyarsızlığı ve eğitim eksikliğini işaret ediyor.

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Marmara Denizi'nin Hastalığı Geri Döndü! Maltepe Sahil'de Müsilaj Paniği

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Maltepe sahil şeridinde müsilaj (deniz salyası) yeniden ortaya çıktı. Marmara Denizi’nde 2007-2008 ve 2021 yıllarında görülen ve deniz ekosistemini tehdit eden müsilaj, denizin yüzeyinde beyazımsı bir tabaka oluşturarak kıyıya yakın bölgelerde yoğunlaştı. Oluşum, dronla havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'nin Hastalığı Geri Döndü! Maltepe Sahil'de Müsilaj Paniği - Resim : 1

'DENİZ KENDİ KENDİNİ HASTA EDİYOR'

Maltepe’de yaşayan Ercan Kumru, müsilaj sorununun insan kaynaklı olduğunu vurguladı: “Akıntının olduğu yerlerde deniz kendini temizleyebiliyor, ancak teknelerin bağlı olduğu ve insanların yoğun olduğu bölgelerde kirlilik artıyor. Yararlı bakteriler azalıyor, ekosistem bozuluyor. Bu, denizin kendi kendini hasta etmesi demek. Üzücü olan, hastalığın sebebinin bizler olması.” Kumru, çevre bilincinin yetersizliğine dikkat çekerek, “Sorunun kökeni duyarsızlık ve eğitim eksikliği. Ülkemizde çevre eğitimi yeterince ciddiye alınmıyor” dedi.

Marmara Denizi'nin Hastalığı Geri Döndü! Maltepe Sahil'de Müsilaj Paniği - Resim : 2

Müsilajın, deniz canlılarını ve ekosistemi tehdit eden bir sorun olarak geri dönmesi, çevre koruma önlemlerinin aciliyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerden soruna yönelik çözüm adımları bekleniyor.

Kaynak: İHA

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