Balıkesir Akçay Sulak Alanı İçin Bilirkişiden Kritik Karar! Şimdi Tüm Gözler Mahkemede

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Akçay Sulak Alanı’nın bir kısmına yapılması planlanan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (ETDIOSB) projesine karşı açılan davada önemli bir gelişme yaşandı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, Doğa Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, S.S. Proje Evi Üretim Eğitim İşletme ve Çevre Koruma Kooperatifi ile bireysel davacılar Zehra Erkün ve Gülşen Yördem’in Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı açtığı davada, bilirkişi heyeti 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının iptali yönünde görüş bildirdi.

RAPORDA HANGİ TESPİTLER YER ALDI?

Keşif ve bilirkişi incelemesi sonrası mahkemeye sunulan raporda, Akçay Sulak Alanı’nın ekolojik ve hidrojeolojik açıdan sulak alan statüsünde olduğu vurgulandı. Raporda şu tespitlere yer verildi:

Akçay Sazlığı, tescilli olmasa da 'diğer sulak alan' kategorisi altında Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında korunuyor.

Alan, sıvılaşma tehlikesi, yüksek yeraltı suyu seviyesi ve deniz suyu girişimi gibi riskler nedeniyle 'sorunlu alanlar' sınıfında yer alıyor.

Bölge, akarsu bağlantılı kıyı lagünü, bataklık ve sazlık özellikleriyle sulak alan niteliği taşıyor ve biyolojik çeşitlilik açısından mutlak koruma gerektiriyor.

Alanda yapılan veya yapılacak doldurma ve kurutma işlemleri, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ile Çevre Kanunu’na aykırı.

Bu işlemler, ekosistemin tahribatına yol açabilir ve Edremit Körfezi’nde su kirliliğini artırabilir.

Sulak alanın doğal yapısına müdahale edilerek tarımsal üretim yapılması, ekonomik ve ekolojik açıdan uygun değil.

DAVA KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP

Bilirkişi, bu nedenlerle imar planlarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Davacı STK’lar ve bireyler, bilirkişi raporunun bilimsel ve objektif yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma talebinin kabul edilmesini ve davanın lehlerine sonuçlanmasını beklediklerini açıkladı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, "Akçay Sulak Alanı’nın korunması için verilen bu rapor, doğa ve yaşam için umut verici. Mahkemenin adil bir karar vereceğine inanıyoruz" açıklaması yaptı. Dava, bölgedeki çevre mücadelesi açısından kritik bir öneme sahip.