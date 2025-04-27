Çanakkale, Balıkesir ve Bursa İçin Alarm! Bugün Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir’in kuzey ve batısı ile Bursa’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.

MGM, 3 gün devam etmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA