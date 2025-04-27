Çanakkale, Balıkesir ve Bursa İçin Alarm! Bugün Başlıyor

Meteoroloji, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için alarm verdi. Son tahminlere göre bugün başlayacak şiddetli fırtına 29 Nisan Salı günü gece saatlerine kadar devam edecek.

Çanakkale, Balıkesir ve Bursa İçin Alarm! Bugün Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir’in kuzey ve batısı ile Bursa’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.

MGM, 3 gün devam etmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

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