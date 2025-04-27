'Nemrut'un Develeri'ni Yol İnşaatında Kullanmışlar: Yüzlerce Yıllık Tarih Göz Göre Göre Yok Oluyor

Volkanik Nemrut Dağı'nın patlamasının ardından oluşan lav taşları zamanla deve ve insan figürlerine benzer şekiller almış ve bölge halkının efsaneleri arasına girmişti.

ALINAN KARAR YETERLİ OLMADI, YOK OLMA TEHLİKESİ VAR

Ancak bölge, yeterli korunma sağlanamadığı için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 2010 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen "Nemrut'un develeri"nin korunması için alınan kararların uygulanmasında istenen sonuçlar alınamadı. Hem doğal şartlar hem de insan etkisi dolayısıyla taşların bir kısmı tahrip olurken, bazı taşların ise yol tahkimat çalışmalarında kullanıldığı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, sit alanı ilan edilmesinin yeterli olmadığını belirterek, taşların sayısında son yıllarda ciddi bir azalma olduğunu belirtti.

Demirtaş, taşların bazılarının kırıldığını, tahrip edildiğini bazılarının ise yol çalışmalarında kullanıldığını belirterek bölgenin sit alanı ilan edilmesinin yeterli olmadığını; pratikte de koruma önlemlerinin alınması gerektiğini ifade etti.

‘ZULÜMDEN TAŞLAŞAN DEVELER’

Demirtaş, bu taşların efsaneye göre Nemrut’un zulmünden dolayı taşlaşan develeri temsil ettiğini; hayvan ve insan figürlerini andıran bu oluşumların zamanla bu isimle anılır hale geldiğini belirtti.

‘SİT ALANI İLAN EDİLEREK KORUNAMAZ’

Nemrut’un develerinin turizm açısından son derece önemli bir oluşum olduğuna dikkat çeken Demirtaş, taşların Bitlis ve Tatvan turizmine ciddi katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu ancak bölgenin yalnızca sit alanı ilan edilerek korunamayacağını ek tedbirler alınmasının şart olduğunu belirtti.

‘GEREKLİ ADIMLAR ATILMALIDIR’

Sözlerine devam eden Demirtaş, “Ancak mevcut koruma tedbirlerinin yetersizliği, bölge için büyük bir handikap oluşturmaktadır. Yetkililere buradan çağrıda bulunuyoruz, Nemrut'un develerinin ve diğer tüm tarihi alanların korunması ve geleceğe aktarılması için gerekli adımlar atılmalıdır. Eğer gereken önlemler alınırsa, bu eşsiz mirası gelecek nesillere de aktarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA