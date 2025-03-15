Nemrut Dağı'nın İlk Misafirleri Rehberler Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organize ettiği Rehber Adayları GAP Bölge Gezisi kapsamında, 21 kişilik bir rehber adayı grubu, grup rehberi Zafer Poyrazoğlu eşliğinde Nemrut Dağı ve çevredeki diğer ören yerlerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında katılımcılara, bölgenin tarihi ve turistik özellikleri detaylı bir şekilde aktarıldı.

Nemrut Dağı’nda açıklamalarda bulunan Poyrazoğlu, "Rehber adaylarımız yarının tanıtım elçisi olacaklardır. Nemrut Dağı'na çıkan 2025 sezonun ilk kafilesi olmaktan dolayı çok mutluluk duyduk. Bizim için kardan dolayı kapalı olan yolları açan bütün yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi. Kendisi ayrıca, adayların ilerleyen dönemlerde turist gruplarını gezdirerek bölgenin tanıtımında önemli rol oynayacaklarını belirtti.

Kaynak: İHA