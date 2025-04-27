İstanbul'da İş Merkezinde Yangın Paniği

İstanbul Sultangazi Malkaçoğlu Mahallesi'nde yer alan 6 katlı iş merkezinin üçüncü katında yer alan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangın sonucu imalathane kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 08.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan 6 katlı iş merkezinin üçüncü katında meydana geldi.

Ayakkabı imalathanesi olduğu belirlenen iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, yoğun dumanı gören çevredekiler 112 Acil İhbar Hattına durumu bildirdi.

İstanbul'da İş Merkezinde Yangın Paniği - Resim : 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirilirken, ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İmalathanede çalışan bazı işçiler, iş merkezinin arka cephesinde bulunan yangın merdiveni vasıtasıyla dışarı çıkarken kurtarılan işçilere sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı.

İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

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