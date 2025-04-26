Kahta'da Binada Çıkan Yangın Korku Dolu Anlara Neden Oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA