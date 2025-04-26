51 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari 7 Yıl Sonra Yakalandı

Düzce’de 20 farklı suçtan 51 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olarak aranan şahıs Akçakoca’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

51 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari 7 Yıl Sonra Yakalandı

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Akçakoca’da operasyon gerçekleştirdi. 7 Yıl 3 aydır firarı olan ve hakkında ‘Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Tüzel Kişilikleri kullanarak Dolandırıcılık’, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’, ‘Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması’ gibi 20 farklı suçtan aranan M.Ş. isimli şahıs operasyon kapsamında yakalandı.

Hakkında 51 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 469 bin 420 lira para cezası bulunan M.S. işlemlerinin tamamlanmasının ardından hapishaneye teslim edildi.

Kaynak: İHA

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