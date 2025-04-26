Bolu'da Motosiklet Plakasını Değiştirerek Sahte Plaka Kullanan Sürücü Yakalandı

Bolu’da motosikletine sahte plaka takarak trafikte ilerleyen bir sürücü, motosikletli Şahin ekiplerinin dikkatinden kaçamadı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinde gerçekleştirdikleri denetimde plakası "34 EFS" olan bir motosiklette şüpheli bir durum fark etti.

Yapılan detaylı kontrolde, sürücünün motosiklet plakasındaki "F" harfini boya ile değiştirerek "E" harfine dönüştürdüğü ve böylece plakasını "34 EES" olarak sahte hale getirdiği tespit edildi.

Ekipler, sürücüye sahte plaka kullanmaktan dolayı 46 bin TL idari para cezası kesti. Bununla da kalmayarak, "evrakta sahtecilik" suçundan adli işlem başlattı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA