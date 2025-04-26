Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı! 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yeni kent Mahallesi TOKİ Caddesi üzerinde K.Ü., idaresindeki otomobil O. U., idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü O.U., ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.S., yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü O.U’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA