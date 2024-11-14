Yine Cengiz Holding Yine Çevre Katliamı! 'Kaz Dağları'nın Kalbine Beton Döküyorlar'

AKP döneminde aldığı ihalelerle gündemden düşmeyen Cengiz Holding, tepki çeken faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Holding, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde bulunan Halilağa Bakır Madeni için ormana beton dökmeye başladı. İşaretli ağaçların olduğu ve yurttaşların eylem yaptığı bölgede kazılan derin çukura beton döküldü. Döküm devam ederken vatandaşların alana gelmesi ve bölgeyi fotoğraflamaları üzerine iş makinaları alanı terk etti.

'ENGELLENMESİN DİYE GECE YAPMIŞLAR'

Birgün'den İlayda Sorku'nun haberine göre; bölge halkı dün iş makinaları gidene kadar nöbet tuttuklarını ve alanda ne kazılı bir çukur ne de beton olmadığını dile getirdi. Kaz Dağları Ekoloji Platformu’ndan Füsun Kayra, “Dün biz mesaileri bitene kadar buradaydık. Bıraktığımızda hiçbir şey yoktu. Bugün ise derin bir çukur açmışlar, ormanın kalbine beton döküyorlar. Yurttaşlar engellemesin diye gece çalışmışlar” dedi.

'GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ DANIŞTAY'DA'

Kayra sözlerine şöyle devam etti:

“Kaz Dağları’nın kalbine beton döküyorlar. Verimli topraklarımızı attılar, şimdi ise yerine beton dikiyorlar. Bu alan bizim ormana giriş yaptığımız alan. Kafalarına göre kazmışlar, içeriye girmemizi engelleyeceklerini düşünüyoruz. Gözümüz kulağımız Danıştay’da. Yürütmeyi durdurma kararının bir an önce çıkmasını bekliyoruz.”

Kaynak: Birgün