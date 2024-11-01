Kaz Dağları'nda Yeni Ağaç Katliamı Hazırlığı: 65 Köyün Suyu Tehdit Altında

Cengiz Holding'in Kaz Dağları’ndaki Halilağa Bakır Madeni için başlattığı orman kıyımı tepki topluyor. Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yer alan proje alanında, yaklaşık 513 hektarlık orman arazisinin yok edilmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan ÇED raporuna göre, burada kesilecek ağaç sayısı 149 bin 250 olarak belirtilse de çevreciler bu sayının aslında bir milyona yakın olduğunu öne sürüyor.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “Bölge, Alamos Gold'un katliam yaptığı Kirazlı'nın üç katı büyüklüğünde. Gövde çapı 8 santimetreden küçük ağaçlar sayılmıyor. Buradaki ağaç sayısının bir milyona yakın olduğunu düşünüyoruz. Bu ekolojik yıkımı durdurmak için herkesi direnişe çağırıyoruz,” diyerek tepki gösterdi.

65 KÖYÜN SUYU TEHDİT ALTINDA

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan ise, konu hakkında, “Sabah saatlerinde jandarma yolu kapatarak bölgede tarlası olan köylüler dışında kimseyi almadı. 90’ın üzerinde yurttaşla açtığımız dava temyiz aşamasında” ifadelerini kullandı. Doğan, “Projenin 65 köyün kullandığı çayın suyunu alacağını dile getirdik. Su mücadelesi verdik. Madenin kullanacağı suyu biz de kullanıyoruz. Yılda beş milyon ton sudan bahsediyorlar” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Cumhuriyet