Çanakkale Sahili Kırmızıya Boyandı
Marmara'da etkili olan lodos, Çanakkale sahillerine kırmızı yosun getirdi. Fırtına ile denizden koparak kıyıya sürüklenen bu kırmızı tonlardaki yosunlar, özellikle Yeni Kordon sahil şeridini kızıl bir görünüme bürüdü.
Marmara’da etkili olan lodos, Çanakkale sahillerine kırmızı yosun getirdi. Marmara Denizi’nde etkili olan lodos fırtınasıyla beraber denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Çanakkale sahillerine geldi. Yeni Kordon kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı.
Kaynak: İHA
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