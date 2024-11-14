Dehşeti Yaşattığı Genç Kızı ve Ailesini Katletti! Cihan Oral Nerede?

İddiaya göre Muş’un Korkut ilçesi Azaklı köyünde 1997 doğumlu Ayşe isimli genç kız, evli ve 6 çocuklu olduğunu bilmediği, görüştüğü Cihan Oral tarafından tecavüze uğradı. Genç kızın şikayeti sonrasında Bitlis Adli Tıp Kurumu, tecavüzü doğruladı.

Ayşe’ye dehşeti yaşayan Cihan Oral “Rızası vardı, kabul ederse imam nikâhlı olarak eşime kuma alırım” diyerek kendini pişkince savundu.

Ayşe’ye tecavüz eden Cihan Oral yurtdışı çıkış yasağı, periyodik imza verme ve Ayşe’nin konutuna yaklaşmama şartlarıyla serbest bırakıldı.

Öldürülmesinden korkulan Ayşe, Devlet Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirildikten bir süre sonra evine döndü.

“AYŞE’Yİ, BABASINI VE AĞABEYİNİ KATLETTİ”

Terkoğlu, “Sanmayın ki Cihan “adli kontrol” kararını dinledi” diyerek kan donduran olayın detaylarını köşesine, şu ifadelerle taşıdı:

Geçen 9 Mart’ta Ayşe’nin evini gece 3’te uzun namlulu silahla bastı. Ayşe’yi, ona sahip çıkan babasını ve ağabeyini katletti. Annesini de ağır yaraladı. Sonra da kaçıp gitti.

“Tecavüze uğradım” diyen Ayşe’ye rağmen, adli tıp raporuna rağmen, kardeşinin tanıklığına rağmen; Cihan’ı tutuksuz yargılayan yargı, Ayşe ve ailesi katledildikten sonra harekete geçti! Cihan’a imza vermeye gitmediği için adli kontrol kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı! Ayşe’nin ve ailesinin katlinin davası halen açılmadı. Dosya, Cihan Oral’ın yakalanmasını bekliyor.

Kaynak: Cumhuriyet