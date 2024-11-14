Kayıp Olarak Aranıyordu, Cansız Bedeni Bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Kemal Gümüşsoy, ölü bulundu.

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Kayıp Olarak Aranıyordu, Cansız Bedeni Bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kemal Gümüşsoy'dan (66) 4 gündür beri haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşsoy'un bulunması için çalışma başlattı.

Kayıp kişinin en son inşaat halindeki bir binaya girdiği belirleyen ekipler, burada yaptıkları aramada, Gümüşsoy'u hareketsiz şekilde asansör boşluğunda yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Gümüşsoy'un öldüğü belirlendi. Gümüşsoy'un cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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