Bebek ve Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat! Odanızda Varsa Hemen Atın: Apar Topar Toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, piyasadaki güvensiz ürünler listesini güncelleyerek önemli bir duyuru daha yaptı. Özellikle bebek bakımında sıkça tercih edilen bazı ürünlerin taşıdığı riskler nedeniyle toplatılmasına karar verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bella Maison markasına ait "Black Oud" isimli oda kokusu, Ticaret Bakanlığı’nın radarına takıldı. Bakanlık, bu ürünün içerdiği kimyasallar nedeniyle yanıklara ve çeşitli fiziksel zararlara yol açabileceğini belirtti. Ürünün ambalajında bulunması gereken "dokunsal uyarı işaretinin" yer almaması da, yönetmeliklere aykırı bulundu.
LUGGİ BABY BEBEK ATLETİ TOPLATILIYOR
Bakanlığın güvensiz ürün listesinde yer alan bir diğer ürün ise 12-18 aylık bebekler için üretilmiş olan "Mix Dondurma Desenli Atlet Body." Luggi Baby markasına ait bu giysi, boğulma tehlikesi ve fiziksel yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılma kararıyla karşı karşıya kaldı. Ürünün detaylı görseli de paylaşılırken, ebeveynlerin bu ürünü derhal kullanım dışı bırakmaları tavsiye edildi.
ÜRÜN ETİKETLERİNİ İNCELEMEK ÖNEMLİ
Ticaret Bakanlığı, aileleri özellikle küçük çocuklar için satın alınan ürünlerde etiket bilgilerini dikkatle incelemeleri konusunda uyardı. Ambalaj üzerindeki uyarı işaretlerinin ve içerik bilgilerinin, güvenli kullanım açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Güvensiz ürünlerle ilgili denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.