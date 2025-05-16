Bebek ve Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat! Odanızda Varsa Hemen Atın: Apar Topar Toplatılıyor

LUGGİ BABY BEBEK ATLETİ TOPLATILIYOR

Bakanlığın güvensiz ürün listesinde yer alan bir diğer ürün ise 12-18 aylık bebekler için üretilmiş olan "Mix Dondurma Desenli Atlet Body." Luggi Baby markasına ait bu giysi, boğulma tehlikesi ve fiziksel yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılma kararıyla karşı karşıya kaldı. Ürünün detaylı görseli de paylaşılırken, ebeveynlerin bu ürünü derhal kullanım dışı bırakmaları tavsiye edildi.