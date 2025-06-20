Altınları İçin Başından Vurulmuştu: 151 Gün Sonra Kahreden Haber

Adana'da altınları için vurulan Müyesser Kızıloluk, 151 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Katil zanlısı çaldığı bilezikleri Gaziantep'te bozdururken yakalanmıştı.

Altınları İçin Başından Vurulmuştu: 151 Gün Sonra Kahreden Haber
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'nın Feke ilçesinde geçtiğimiz yıl evinde ensesinden vurularak ağır yaralanan 52 yaşındaki Müyesser Kızıloluk, tedavi gördüğü hastanede 151 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Kadının altınları için canına kıyan saldırganın, olaydan sonra altınları satmak üzere Gaziantep'e gittiği ve burada polis tarafından yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı.

VURULMUŞ HALDE BULUNDU

22 Aralık 2024 tarihinde Karacaoğlan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kızıloluk, komşuları tarafından evinin mutfağında ensesinden vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde önce Feke Devlet Hastanesi'ne, ardından Adana Şehir Hastanesi'ne nakledilen Kızıloluk, daha sonra özel bir hastanede tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen 151 gün sonra yaşamını yitirdi.

Altınları İçin Başından Vurulmuştu: 151 Gün Sonra Kahreden Haber - Resim : 1

KATİL YAKALANDI

Cinayeti araştıran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olay saatinde bölgeden geçen M.K.E. (37) isimli şüpheliyi tespit etti. Bir dönem özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve işinden kısa süre önce ayrıldığı belirlenen M.K.E., teknik ve fiziki takibe alındı.

Polis ekipleri, şüphelinin çaldığı altınları Gaziantep'te bozdurmak üzere yola çıktığını belirledi. Aracı Gaziantep'e 25 kilometre kala arıza yapan şüpheli, çekiciyle bir sanayi sitesine götürüldü. Ardından Şahinbey ilçesindeki kuyumcular çarşısına giden M.K.E., Kızıloluk'a ait olduğu belirlenen iki bileziği bir kuyumcuda bozdurduğu sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Tüm Mahalleyi Şoke Eden Hırsızlık: Çaldığı Motosiklet Arızalandı, Yenisini ÇaldıTüm Mahalleyi Şoke Eden Hırsızlık: Çaldığı Motosiklet Arızalandı, Yenisini ÇaldıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Hırsız Hırsızlık
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Malatya'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Malatya'da
Doğum Tarihiniz Ömür Boyu Mutluluk ve Başarınızın Anahtarı Olabilir Doğum Tarihiniz Ömür Boyu Mutluluk ve Başarınızın Anahtarı Olabilir
'Sarallar' Davasında Flaş Gelişme! Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak Hakkında Karar Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak Hakkında Karar
Eşiniz veya Sevgilinizin Telefonunda Eski Sevgilisinin Fotoğrafları Varsa Dikkat Eşiniz veya Sevgilinizin Telefonunda Eski Sevgilisinin Fotoğrafları Varsa Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı Akaryakıt Maliyetleri Nakliye Devini Vurdu: İflas Etti, TIR Filosu Dağıldı
ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın ATM Kullananlara Kritik Uyarı: Kartınızı Sakın Bu Şekilde Takmayın
Acun Ilıcalı'nın Başı Fena Dertte Acun Ilıcalı'nın Başı Fena Dertte!
Dev Seyahat Firması İflas Etti: Turlar Tek Tek İptal Ediliyor! Para İadesi Yapılmayacak Dev Seyahat Firması İflas Etti! Turlar Tek Tek İptal Ediliyor
Koç Holding'in En Büyük Rakibi Bir Yıldız Gibi Parladı, Sessizce Battı Koç Holding'in En Büyük Rakibi Bir Yıldız Gibi Parladı, Sessizce Battı