Altınları İçin Başından Vurulmuştu: 151 Gün Sonra Kahreden Haber

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Adana'nın Feke ilçesinde geçtiğimiz yıl evinde ensesinden vurularak ağır yaralanan 52 yaşındaki Müyesser Kızıloluk, tedavi gördüğü hastanede 151 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Kadının altınları için canına kıyan saldırganın, olaydan sonra altınları satmak üzere Gaziantep'e gittiği ve burada polis tarafından yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı.

VURULMUŞ HALDE BULUNDU

22 Aralık 2024 tarihinde Karacaoğlan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kızıloluk, komşuları tarafından evinin mutfağında ensesinden vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde önce Feke Devlet Hastanesi'ne, ardından Adana Şehir Hastanesi'ne nakledilen Kızıloluk, daha sonra özel bir hastanede tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen 151 gün sonra yaşamını yitirdi.

KATİL YAKALANDI

Cinayeti araştıran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olay saatinde bölgeden geçen M.K.E. (37) isimli şüpheliyi tespit etti. Bir dönem özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve işinden kısa süre önce ayrıldığı belirlenen M.K.E., teknik ve fiziki takibe alındı.

Polis ekipleri, şüphelinin çaldığı altınları Gaziantep'te bozdurmak üzere yola çıktığını belirledi. Aracı Gaziantep'e 25 kilometre kala arıza yapan şüpheli, çekiciyle bir sanayi sitesine götürüldü. Ardından Şahinbey ilçesindeki kuyumcular çarşısına giden M.K.E., Kızıloluk'a ait olduğu belirlenen iki bileziği bir kuyumcuda bozdurduğu sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kaynak: İHA