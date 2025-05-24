Mutfakta Görülen Yılan Paniğe Neden Oldu

Şanlıurfa'da bir evin mutfağında görülen yılan paniğe neden oldu. Yılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Mutfakta Görülen Yılan Paniğe Neden Oldu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde bir evin mutfağında fark edilen yılan paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmeleriyle birlikte itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kısa sürede yılanı güvenli bir şekilde yakalayarak, zarar görmemesi için doğal yaşam alanına bıraktılar.

Mahalle sakinleri, çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

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