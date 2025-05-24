İBB'ye 5. Dalga Operasyonda İfadeler Alınmaya Başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin operasyonlarda gözaltına alınan 45 kişinin ifade işlemleri başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürerken, 5 dalga operasyon gündeme bomba gibi düşmüştü.

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 45 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüphelilerin ifade işlemleri ise başladı.

Bu arada ekiplerin, firari 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA