Kayıp Olarak Aranıyordu, Korkunç Akıbeti Gün Yüzüne Çıktı: En Yakınları Öldürüp Çuvalla Gömmüş

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1,5 aydır kayıp Dinçer Arslan’ın akıbeti ortaya çıktı. Arslan'ın, arkadaşları H.B. ve İ.Ç. tarafından darp edilip öldürüldükten sonra çuvalla toprağa gömüldüğü öğrenildi. Suçlarını itiraf eden zanlılar tutuklandı.

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Kayıp Olarak Aranıyordu, Korkunç Akıbeti Gün Yüzüne Çıktı: En Yakınları Öldürüp Çuvalla Gömmüş

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde yaşayan 26 yaşındaki Dinçer Arslan, 9 Nisan’da evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Dinçer Arslan'ın bulunması için, jandarma ve polis ekipleri arama başlatırken, güvenlik kamerası ve telefon kayıtları incelemelerinde Arslan’ın, son olarak arkadaşları H.B. ve İ.Ç. ile birlikte olduğu tespit edildi. Polis, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

SORGUDA HER ŞEYİ ANLATTILAR

Polisteki sorgularında zanlılar, birlikte alkol aldıkları sırada Arslan ile kavga ettiklerini sonra da darp edip öldürdüklerini ve Aktaş Tepesi bölgesine çuvalla toprağa gömdüklerini anlattı. Bahsedilen bölgede yapılan kazıda çuval içinde Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arslan, otopsisinin ardından Ortacı köyünde defnedildi.

Diğer yandan soruşturmayı genişleten polis ekipleri, H.B.'nin eşi A.B.'yi de 'Yardım ve Yataklık' suçlamasıyla gözaltına aldı. H.B., A.B. ve İ.Ç., sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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