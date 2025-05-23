Eşi ve Çocuklarını Öldürmüştü: Katil İtfaiyecinin Nişanlısı İlk Kez Konuştu

Eşi ve iki çocuğunu evde yakarak öldürdüğü ortaya çıkan itfaiyeci Turgay Gezgin'in cinayet sonrası nişanlandığı hemşire F.T., canlı yayında sessizliğini bozdu. Suçsuz olduğunu iddia eden F.T., "Böyle biri olduğunu bilseydim çocuklarımı onun yanına götürmezdim" diyerek kendini savundu.

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Eşi ve Çocuklarını Öldürmüştü: Katil İtfaiyecinin Nişanlısı İlk Kez Konuştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde çıkan yangında Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in hayatını kaybetmişti. Olayın haberini alıp eve gelen Turgay Gezgin sinir krizi geçirip bayılmıştı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından Turgay Gezgin'in gözaltına alınması ise herkesi şoke etmişti. Araştırmalar sonucu Turgay Gezgin'in yangın çıkardıktan sonra evden ayrıldığı, eşi ve çocuklarının katili olduğu ortaya çıkmıştı.

Eşi ve Çocuklarını Öldürmüştü: Katil İtfaiyecinin Nişanlısı İlk Kez Konuştu - Resim : 1

Turgay Gezgin'in cinayetlerin ardından nişanlandığı hemşire F.T. de gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Zahide Yetiş'in programında sessizliğini bozan F.T., suçsuz olduğunu ve 9 Mayıs günü evlilik teklifi aldığını söyledi. F.T. katil eş ile hastanede tanıştıklarını ve evli olduğunu bilmediğini iddia etti. F.T., Turgay Gezgin'in kendisine boşanma davası olduğunu söylediğini de ifade etti.

Eşi ve Çocuklarını Öldürmüştü: Katil İtfaiyecinin Nişanlısı İlk Kez Konuştu - Resim : 2

Hemşire F.T. şöyle konuştu:

"Böyle bir şey yapacağını bilseydim, katil şüphesiyle alınan birinin yanına kendi çocuklarımı götürmezdim. Çok sessiz, sakin duruyordu. Şüphelenecek bir şeyim yoktu. Beni olaydan sonra aramıştı. 'Benim ailem, çocuklarım öldü. Ben artık yaşayamam' diyordu."

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Kaynak: Star Haber

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