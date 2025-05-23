Deniz'in Ölümünde Korkunç Şüphe: 19 Yaşındaki Genç Kız Ölü Bulundu, Erkek Arkadaşı Kaçtı

İstanbul Bahçelievler’de Hayrettin K. isimli bir şahıs, kız arkadaşının uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybettiğini ihbar ederek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, ihbarla ulaştıkları evde genç bir kadının cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, ölen kişinin 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan 19 yaşındaki Deniz Karakaya olduğu tespit edildi.

KURŞUN İZLERİ BULUNDU

Olay, 3 Mayıs sabahı Kocasinan Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 40 yaşındaki Hayrettin K., "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu evin anahtarını doğal gaz kutusunun üzerine bırakıyorum ben çıkıyorum" diyerek evden kaçtı. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, evdeki incelemelerde kurşun izleri, yastıkta mermi giriş-çıkışları ve perdelerde kan lekeleri tespit etti. Cesedin yanında herhangi bir kimlik bulunmazken, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan teşhiste cesedin Deniz Karakaya’ya ait olduğu kesinleşti.

EVİNİN ÖNÜNDEN GÖTÜRDÜ

Karakaya’nın kuzeni Hakan Karakaya’nın iddialarına göre, genç kız, ölümünden bir gün önce evinin önünden Hayrettin K. tarafından alınarak götürüldü. Ailesi ertesi gün karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, gelen bir ihbarla eve gittiğinde genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Karakaya, yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Deniz, kaybolduğu 2 Mayıs günü evinin önünden alınıyor. Şahıs gelip ‘Deniz benim helalim’ diyor, evin önünden alıp gidiyor. Halası ve eniştesi, ertesi gün karakola gidiyor kayıp başvurusunda bulunuyor. Daha sonra polis ekiplerine gelen bir ihbarda, ekipler olay yerine gittiklerinde kapıyı açtıklarında kuzenimin cenazesini buluyorlar. Tabi o durumda hemen Adli Tıp’a götürülüyor otopsi yapılıyor. Bu olayı 5 Mayıs günü öğrendik. Öğrendiğimizde zaten gasil haneye gittik. Gasilhanede cenazemizi aldık, benim ailem, annesi gasilhanede yıkamaya gittiler. Yıkamaya gittiklerinde vücudunda morluklar olduğunu söylediler. Vücudunun birçok yerinde morluklar varmış, ufak tefek bıçak yaraları olduklarını söylediler. Annesi o sırada bayılmış, dışarı aldık." dedi.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Deniz Karakaya'nın bedeninde morluklar ve bıçak izleri bulunduğu, otopside yüksek dozda uyuşturucu tespit edildiği bildirildi. Ancak ailesi olayın yalnızca bir “uyuşturucu ölümü” olmadığını, genç kızın cinayete kurban gittiğini savunuyor.

Hakan Karakaya, "Biz bu olayı araştırmak istedik nedir diye. Birçok isim çıktı. Hayrettin K. o gece Deniz’le olan şahıs oymuş. Daha sonra ‘Baba’ denen bir şahıs var, bu muhtemelen Hayrettin K.’nin uyuşturucu ticaretini yapan kişi, sağlayan ve götüren kişi, taksici olarak tanınıyor. Hayrettin K.’nin takma ismi 'Şahin' böyle bir şey var. Bazı kişilerde emniyete gidip ifade verdiklerinde bize söyledikleri ile farklı bir ifade vermiş, bunlarda var. Bize farklı anlatılıyor emniyete gidildiğinde farklı anlatılıyor. Otopsi raporunda uyuşturucu çıkıyor, yüksek dozda ama biz bunun sadece uyuşturucudan değil bunun bir cinayet olduğuna inanıyoruz ve bunun çözülmesini istiyoruz." diye konuştu.

11 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hayrettin K.’nin "uyuşturucu ticareti", "kasten yaralama", "silah bulundurma" gibi suçlardan 11 ayrı sabıka kaydı olduğu belirlendi. İhbar sonrası olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için tüm Türkiye’de arama başlatıldı.

Kaynak: DHA