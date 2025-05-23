Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'nın Feci Ölümü! Evine Davet Etti, Katledildi

Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi tarafından Beşiktaş'taki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçtıktan sonra gözaltına alınan üniversite öğrencisi, Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını söyledi.

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Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'nın Feci Ölümü! Evine Davet Etti, Katledildi

İstanbul Beşiktaş'ta, 21 Mayıs Çarşamba saat 23.45 sıralarında Mecidiye Mahallesi’nde bir cinayet meydana geldi. Hollanda’da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62), bir süre önce Beşiktaş’taki evine döndü. Olay günü sosyal medya üzerinden tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.’yi (20) evine davet etti. Eve gelen genç kadın ile Sulukahya kavga ederken, mutfaktan bıçak alan kadın, Sulukahya'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaralı halde sürünerek alt kata inen Mehmet Serdar Sulukahya, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'nın Feci Ölümü! Evine Davet Etti, Katledildi - Resim : 1

CİNAYET ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada polis, kadının binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını belirledi. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla beraber yakalandı.

Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'nın Feci Ölümü! Evine Davet Etti, Katledildi - Resim : 2

'CİNSEL SALDIRI' İDDİASI

Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını ve mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Fatma Gülsüm P., emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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