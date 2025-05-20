Ameliyat Olan Yeşilçam Yıldızı Ahmet Mekin'den İlk Fotoğraf! İşte Son Durumu...

Balıkesir'de düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan usta oyuncu Ahmet Mekin, geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdi. Ahmet Mekin'in ameliyat masasında fotoğrafları da paylaşıldı.

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Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin, geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde düşerek kalçasını kırdı. Hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki oyuncu, Ortopedi Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Akça tarafından kapalı sistem yöntemiyle ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Ameliyat Olan Yeşilçam Yıldızı Ahmet Mekin'den İlk Fotoğraf! İşte Son Durumu... - Resim : 1

'İYİLEŞME SÜRECİNDEYİM'

Usta oyuncu, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ahmet Mekin'in kısa sürede eski sağlığına kavuşması bekleniyor.

Hastaneye Kaldırılmıştı... Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahmet Mekin’den Haber VarHastaneye Kaldırılmıştı... Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahmet Mekin’den Haber VarMagazin
Yeşilçam'ın Efsane İsmi Ahmet Mekin’den Korkutan Haber! Hastaneye KaldırıldıYeşilçam'ın Efsane İsmi Ahmet Mekin’den Korkutan Haber! Hastaneye KaldırıldıMagazin

Kaynak: İHA

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